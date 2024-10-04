Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaretler ve programlara katılmak üzere Adıyaman'a geldi.ADIYAMAN (İGFA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaretler için Adıyaman'a geldi.

Adıyaman Havalimanı'nda Vali Dr. Osman Varol ile il protokol Bakan Kurum için karşılama töreni düzenledi.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, "Sayın Bakanımızı huzurun başkenti olan Adıyaman’da ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti dile getiriyor ilimizdeki temaslarının hayırlara vesile olmasını diliyoruz" dedi.

Daha sonra Adıyaman Valiliği'ne geçen Bakan Kurum, burada da basın toplantısı düzenledi.

11 şehrimizde olduğu gibi Adıyaman’da da ilk günden bu yana devlet millet ele ele verip asrın dayanışmasını ortaya koyduklarını ifade eden Bakan Kurum ise, "Şu ana kadar şehrimizde 14 bin 605 yeni yuvamızı ve iş yerini vatandaşlarımıza kazandırdık, Yıl sonuna kadar da 7 bin 228 konut ve iş yerini kardeşlerimize teslim edeceğiz. Vatandaşımızın isteklerini emir bildik, eksiksiz yerine getireceğiz" diye konuşu: