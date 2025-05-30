Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sakarya’da Mollaköy’e uluslararası standartlarda Kano Kürek Parkuru, Millet Bahçesi ve Su Parkı projesinin müjdesini verdi. Proje, olimpiyat sporcuları yetiştirecek.SAKARYA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaretinde, Mollaköy’de hayata geçirilecek Uluslararası Kano Kürek Parkuru, Millet Bahçesi ve Su Parkı projesinin müjdesini duyurdu.

Bakan Bak, “Sakarya, spor şehri kimliğiyle öne çıkıyor. Mollaköy’de inşa edeceğimiz uluslararası standartlardaki tesisle olimpiyatlara sporcu yetiştireceğiz” dedi.

Bakan Bak’ı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Vali Rahmi Doğan, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz karşıladı. Ziyarette, Sakarya’nın spor altyapısına yönelik dev bir adım olan proje tanıtıldı.

BAŞKAN ALEMDAR: “SAKARYA’NIN EN BÜYÜK SPOR YATIRIMI”

Başkan Alemdar, projenin Sakarya’nın spor tarihine damga vuracağını belirterek, “Mollaköy projesi, kürek ve kano sporlarını destekleyecek, bölgenin turizm potansiyelini artıracak. Bu yatırım, şehrimiz ve ülkemiz için büyük bir değer. Bakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza destekleri için teşekkür ederiz” diye konuştu. Alemdar, Sakarya’nın 2025’te spora 1 milyar TL’yi aşkın yatırım yaptığını vurguladı.

TÜRKİYE’DE BİR İLK

Türkiye’de kendi alanında ilk ve tek olacak tesis, Sakarya’yı su sporlarında uluslararası bir merkez haline getirecek.

Bakan Bak, projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle hayata geçtiğini ifade ederek, Sakarya’nın güreş ve kano gibi branşlardaki başarısını daha da ileriye taşıyacağını söyledi.

Proje, Sakarya’nın spor ve turizmdeki potansiyelini güçlendirerek, genç sporcuların olimpiyat hedeflerine katkı sağlayacak.