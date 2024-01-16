MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’a hitap ederken ‘Bay Zühtü’ ifadesini kullandı.

Partisinin haftalık grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli, MHP’nin 55. Yılında 17 Mart tarihinde 14. Olağan Büyük Kurultayını yapacaklarını ifade etti.

55’nci yıla özel yerel seçimlerde adaylarını 55’er kişilik liste ile açıkladıklarını belirten Bahçeli, diğer siyasi partilerin de belediye başkan adaylarını açıkladıklarını söyleyerek CHP’nin (DEM Parti ile olan ilişkilerinden dolayı) içeriden demlenen, dışarıdan yemlenen bir parti olduğunu aktardı.

Konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABD ile İsrail’in saldırgan tutumları hakkında da açıklamalarını yapan Bahçeli’nin açıklamalarında dikkat çeken detay ise uzun zamandır sert söylemlerle eleştirdiği AYM Başkanına hitap şekli oldu.

ZÜHTÜ ARSLAN NE DEMİŞTİ?

3 gün önce Yüksek Mahkemede staj gören hukuk fakültesi öğrencilerinin sertifika töreninde konuşma yapan Zühtü Arslan, Can Atalay hakkında Yargıtay’ın AYM kararına uymaması hakkında “AYM kararlarına uyulmamasının hiçbir geçerliliği olamaz” sözlerini ifade etmişti.

“BAH ZÜHTÜ’YE SORMAK İSTERİM”

AYM başkanının bu açıklamasından sonra ilk grup toplantısında konuya değinen Bahçeli, AYM başkanına “Bay Zühtü” diyerek hitap edip şu ifadeleri kullandı:

“Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamamanın gerekçesi olmaz diyen Bay Zühtü’ye sormak isterim ki, acaba şehitlerimizin dökülen kanlarının gerekçesini, feryat figan eden analarımızın gözyaşlarını izah edecek yürek sende ve senin gibi düşünen diğer mahkeme üyelerinde var mıdır?

Sen yanlış mahkeme kararının derdindesin, biz aziz vatanın derdindeyiz. Sen ve senin gibileri PKK hukukunun kafesindesiniz, biz Türkiye Cumhuriyeti’nin var oluş ve istiklal hukukunun peşindeyiz. Yani anlayacağınız geceyle gündüz gibi ayrıyız.”