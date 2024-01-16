CHP Fatih Belediye Başkan Adayı Mahir Polat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla 16 Ocak'ta Eresin Otel’de düzenlenen kahvaltıda yerel basın mensuplarıyla biraraya geldi. Programı 10 Ocak'ta düşündüklerini ancak yoğunluğundan dolayı bugüne kaldığıni ifade eden Fatih Belediye Başkan Adayı Mahir Polat 10 Ocak Dünya Gazeteciler gününü kutladı.

CHP İBB Meclis Üyesi ve CHP Fatih Grup Başkanvekili Kazım Akşahin, ilçe yöneticileri ile çok sayıda basın mensubunun katıldığı toplantıda Polat, basının ve siyasetin bir biriyle sıkı bir ilişki içinde olduğunu, bir ülkenin gelişiminde basının oynadığı role değinerek zor koşullar altında mesleğini sürdürmeye çalışan basın emekçilerine çalışmalarında başarılar diledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine gelmeden 15 yıl boyunca Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde önemli çalışmalar yürüttüğünü anlatan Polat, İBB’de göreve geldikten sonra da Fatih’te kültür, sanat ve tarih alanlarının restorasyon çalışmalarında önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, yanlış politikalar nedeniyle değerini kaybeden Fatih ilçesini yeniden hak ettiği değere kavuşturacaklarını ifade etti.

FATİH HAK ETTİĞİ YÖNETİM ANLAYIŞINA KAVUŞACAK

Yüzyıllar boyunca üç büyük medeniyetin merkezi olan Fatih'in bugün İstanbul'un ilçeleri arasında değeri en düşük alan olduğuna dikkat çeken Mahir Polat, "Fatih bugün 10 yıl önce kurulmuş olan bir ilçeden daha kötü durumda? Bugün Başakşehir’in, Sancaktepe’deki emlak değerleri Fatih’ten nasıl yüksek olabilir? Fatih’e ne oldu?" sorularının yanıtlanmasıni istedi. Bu soruların cevabının verilebilmesi için Fatih'te neler olduğunun analizinin yapılmasıyla Fatih’in sorunlarının ne olduğunun açıkça görülebileceğini ifade eden CHP Fatih Belediye Başkan Adayı Mahir Polat, ‘Fatihliler merak etmesin. Fatih’in hak ettiği yönetim anlayışına kavuşmasına kısa bir süre kaldı. Şimdiye kadar İBB olarak Fatih’te hayata geçirdiğimiz projelerde Fatih’in yer altında kalan tarihi ve kültürel değerlerini köklerinden yeniden filizlendirdik ve değerlere yeni değer katarak ışıl ışıl parlamasını sağladık. Fatih’i nasıl yöneteceğimiz merak edenler ürettiğimiz hizmetlerimize bakarak bir fikir sahibi olabilirler’ dedi.

FATİH'E BAŞKANLIK ONURLA TAŞIYACAĞIM BİR GÖREV OLACAK

Fatih Belediye Başkanı olmanın yüklediği sorumluluk bilinciyle adaylık çalışmalarına başladıklarını ifade eden Polat, "Tarihi değerlerle soluk alıp vermiş biri olarak bana büyük bir onur nasip oldu. Geçmişten bugüne Fatih’e ve İstanbul’a hizmet eden isimleri bu onur daha da büyüyor benim için. Tarih ve kültür üzerine çalışmış biri olarak ama bahşedilen en büyük onurla taşıyacağım bir görev olacak belediye başkanlığı" dedi.

DEĞERLERİMİZE DEĞER KATACAĞIZ

İBB’nin dokuz dairesini yönettiğine dikkat çeken Mahir Polat, "İBB’nin dokuz dairesini yöneten bir kardeşiniz olarak karşınızdayım. Aldığım tüm görevleri layıkıyla yerine getirerek bugün Fatih’e aday oldum. Fatih’in sorunlarını çözmek hem kolay hem de bir o kadar zor. Osmanlı döneminden bugüne kendini taşımış eserlerin varlığını unutuyoruz. Yerebatan Sarnıcı, bizim elimizde yüzyıllardır var. İBB olarak orayı restore ettik. Bizim restorasyonda harcadığımız maliyeti, buraya iki buçuk ayda gelen ziyaretçiler ülkemize getirdi. Fatih mevcut değerinden bir şey kaybetmedi. Sadece buradan değerden yeni bir değer üretmenin yollarını bilmek gerekir"

EMİNÖNÜ BÖLGESİ KENDİ HALİNE BIRAKILDI

Fatih ve Eminönü bölgesi birleştiğinden beri Eminönü bölgesinin adeta unutularak kendi haline bırakıldığını iddia eden Polat, "Eminönü’nü katarak düşündüğümüzde bugün maalesef Fatih’te oluşan ekonomi ve imkanlardan Fatihliler yararlanamadığını görüyoruz. Turizm işletmelerinde Fatihli gençler çalışmıyor. En önemli hedeflerimizden biri de Fatih’te oluşan imkanları Fatihlilerle paylaşmaktır. Kentin değerlerinin kentlilerin yaşamına katmaktır. Gençlerimiz çaresizlik içinde. Turizm bölgesinin imkanlarını gençlerimize açarak onlara yeni bir gelecek yaratmanın yollarını açacağız. 4.5 yıldır sosyal hizmetlerde yaptığımız çalışmalarımızda sıklıkla gördüğümüz sosyal yaşam alanlarının olmamasıydı. Kadınlar yoksulluğun derin acılarını yaşıyor. Fatih’te kadınlar mutsuz, kadınların yüzü gülmüyor. İmkansızlıklar içinde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Fatih’te üreten bir ekonomiye katmak için kadın ve gençlerimize yönelik önemli projelerimiz olacak. Bu projelerimizi de siz değerli basın mensubu arkadaşlarımızla önümüzdeki günlerde paylaşacağız" dedi.

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