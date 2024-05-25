Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 37 ülkeden binlerce sporcunun katılımıyla düzenlenecek 3. Uluslararası Konya Yarı Maratonu için geri sayım sürüyor. Organizasyona saatler kala; 21 kilometre, 10 kilometre ve Halk Koşusuna katılacak sporculara kit dağıtımları Kılıçarslan Şehir Meydanı’nda gerçekleştiriliyor.

konya (igfa) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Uluslararası Konya Yarı Maratonu’nu için sporculara kit dağıtımları yapılıyor.

37 ülkeden sporcunun katılım sağlayacağı 3. Uluslararası Konya Yarı Maratonu; 21 kilometre, 10 kilometre ve Halk Koşusu olmak üzere üç farkı kategoride gerçekleştirilecek. Bu yıl 21 kilometre ve 10 kilometre yarışlarına 4.500 sporcu başvuru yaparken Halk Koşusuna ise 10 bin kişi kayıt yaptırdı.

Yarı Maratona katılacak sporculara kit dağıtımları Kılıçarslan Şehir Meydanı’nda gerçekleştiriliyor. 21 kilometre, 10 kilometre ve Halk Koşusu katılımcıları için kit dağıtım işlemi akşam saat 20.00’ye kadar devam edecek.

Yarışma kitlerini teslim alan sporcular, yarı maraton için Konya’da bulunmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ederek, organizasyonu düzenleyen Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

26 Mayıs Pazar günü Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi önünden startı verilecek 3. Uluslararası Konya Yarı Maratonu için sporcular 08.10’da alanda hazır bulunacak. 09.10’da 21 Kilometre, 09.15’te de 10 Kilometre yarışının startı verilecek. Kılıçarslan Şehir Meydanı’ndan başlayacak Halk Koşusunun startı ise 13.30’da verilecek.

SOBE, DOSD Meram ve Karatay Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi ile birlikte düzenlenen maratonun kayıt ücretleri bu yıl Gazze’ye bağışlanacak.