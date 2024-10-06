Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda Yazar Bahar Eriş ile şair-şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan okur ve sevenleriyle buluştu.KOCAELİ (İGFA) - Yazar Bahar Eriş ve şair - şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan 14. Kocaeli Kitap Fuarı’na konuk oldu.

Kocaeli Kongre Merkezi Akçakoca Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen söyleşide Bahar Eriş, “Düşleyen, düşünen, düşünce kalkan çocuklar” konulu konuşma yaptı. Eriş, çocukların kişiliklerinin gelişmesinde anne ve babayı rolünün çok önemli olduğunu söyledi. Çocukların iyi veya kötüyü bilerek doğmadığını, her şeyi hayatın içinde ebeveynden görerek uyguladığını dile getiren yazar, kaygı ve stres durumlarına değindi. Eriş, “Siz ne kadar kaygılıysanız çocuğunuz da hayatla ilgili o kadar kaygılı oluyor. Siz o haberleri okuduğunuzda, o stresi çocuğunuzun yanında yaşadığınızda çocuk da etkileniyor. Evet, dünya kaygılı. Hepimiz bu kaygıları günlük olarak yaşıyoruz ama bunu çocuğa hissettirmemeliyiz. Çocukların umudunu korumak çok önemli” ifadelerini kullandı.

İLKAN’DAN MUHTEŞEM PERFORMANS

Ünlü şair ve şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan ise insan temalı şiirleriyle sevenleriyle buluştu. 40 yılı aşkın sanat hayatında unutulmaz eserlere imza atan İlkan, şiir ve şarkılarını Kocaeli Kitap Fuarı için söyledi. En güzel şiirlerini katılımcılar ile birlikte seslendiren İlkan, “ Kocaeli Kitap Fuarı’nı çok seviyorum. Ne mutlu gönül köprüsünde birlikte yürüyenlere” dedi. İlkan’ın performansı katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı. Yazarlara konuşmalarının sonunda Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli’nin tanıtımı için hazırlamış olduğu Havadan Fotoğraflarla Kocaeli adlı kitap hediye edildi.