Orman yangınlarıyla mücadelede herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Bursa Belediyeler Birliği Başkanı Oktay Yılmaz, 'Koruduğumuz her ağaç aslında geleceğe yaptığımız bir yatırımdır' dedi.

BURSA (İGFA) - Bursa Belediyeler Birliği ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, yaz aylarında artış gösteren orman yangınlarına dikkat çekmek için anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen Orman Yangınları Farkındalık Programı'nda, toplumsal bilincin artırılmasına yönelik adımlar masaya yatırıldı. 'Orman Yanarsa Gelecek Susar' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, yaz aylarında artan orman yangınlarının nedenleri ve önleyici tedbirler hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantıya Bursa Belediyeler Birliği Başkanı ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

YANGINLAR ÇOK BOYUTLU AFET RİSKİDİR

Programda konuşan Bursa Belediyeler Birliği Başkanı Oktay Yılmaz, iklim değişikliğinin etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedildiğini belirtti. Başkan Yılmaz, 'Artık yangınları sadece bir çevre meselesi olarak değerlendiremeyiz. Orman yangınları; çevreyi, ekonomiyi, tarımı, su kaynaklarını, yerleşim alanlarını ve toplumsal yaşamı doğrudan etkileyen çok boyutlu bir afet riskidir. Dolayısıyla koruduğumuz her ağaç aslında geleceğe yaptığımız bir yatırımdır. Geçtiğimiz yıl yaşadığımız yangın afeti birçok şeyi yeniden gözden geçirmeyi gerekli kılıyor' dedi.

'BÜTÜNCÜL YAKLAŞMALIYIZ'

'Afetlere tek tek değil, bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşmak zorundayız' diyen Başkan Oktay Yılmaz, 'Dünyada kabul gören afet yönetimi anlayışı, risk azaltma odaklı bir yaklaşımdır. Yangın çıktığında mücadele etmek elbette önemlidir, ancak yangın çıkmasını önlemek çok daha değerlidir. Bu noktada yerel yönetimlere, kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlarımıza önemli görev düşmektedir. Çünkü afetlere dirençli şehirler yalnızca kurumlarla değil, bilinçli toplumlarla inşa edilir. Her kurumun ve her vatandaşın bu mücadelede önemli bir sorumluluğu bulunmaktadır. Bursa Belediyeler Birliği olarak bizler de belediyelerimiz arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi, ortak afet bilincini geliştirmeyi ve şehirlerimizin dirençliliğini artırmayı öncelikli görevlerimiz arasında görüyoruz. Bilgi paylaşımı, koordinasyon ve ortak hareket kabiliyeti ne kadar güçlü olursa afetlere karşı dayanıklılığımız da o kadar güçlü olacaktır' ifadelerini kullandı.

Bursa ve Türkiye'nin geçtiğimiz yıl orman yangınlarıyla mücadele ettiğini hatırlatan Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan ise, 'Yağışlı geçen kış mevsiminin ardından büyüyen otlar ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle yangın riski bu yıl da devam ediyor. Tüm vatandaşlarımız yangın riskine karşı daha dikkatli olmalı. Bu programın orman yangınlarıyla ilgili farkındalık, duyarlılık ve bilinçlendirme açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum' dedi. Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan ise 'Orman yangınlarıyla mücadelede en büyük başarı yangını söndürmek değil, hiç çıkmamasını sağlamaktır. Orman yangınlarıyla mücadele hepimizin ortak sorumluluğudur. Ormanlarımızın korunması için herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli' dedi. Program, ilgili kurum yetkililerinin sunumlarıyla sona erdi.