Ayvalık Belediyesi, yaz sezonu öncesinde Altınova’da yürütülen yol yapım çalışmalarını tamamladı.BALIKESİR (İGFA) - Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi. Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’ne 5.200 metrekare kilit parke taşı ve 860 metre bordür döşenirken, Mezarlık yolunda vatandaş talepleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında 3.500 metrekare kilit taşı ve 2.600 metre bordür kullanıldı.

Başkan Mesut Ergin, Altınova hizmet binasında yürütülen haftalık değerlendirmeler sonrası tamamlanan projeleri sahada incelediklerini belirterek, “Altınova’da yol yapım çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Vatandaşlarımızın sıklıkla kullandığı yeni pazaryeri karşısından başlayan M. Fevzi Çakmak Caddemizi kilit parke taş yola kavuşturduk. Kabristanda yaptığımız yol çalışmaları bayramdan önce tamamlandı ve ziyaret eden vatandaşlarımızın memnuniyetini kazandı. Gece pazarı kültürünün daha modern ve kullanışlı şartlarda yaşatılması bizim için önemli, esnaf ve vatandaşlarımız için en iyisini yapmaya çalışıyoruz, çalışmalar hızla devam ediyor” dedi.

Her çalışmanın, vatandaşların mutluluğu ve huzuru için yapıldığını hatırlatan Başkan Mesut Ergin, “Okulların kapanmasıyla birlikte bölgede yoğunluk yaşanacağını öngördük. Bu nedenle ekiplerimiz, vatandaşlarımızın çalışmalar sırasında mağdur olmaması için gece gündüz demeden özveriyle çalıştı. Her iki yolda yapılan çalışmalarda toplamda 8 700 metrekare kilit taşı ve 3460 metre bordür kullanıldı. Altınova’da yaşayan vatandaşlarımız yeni yapılan yolları keyifli kullansınlar” diye konuştu.