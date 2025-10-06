Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Sinan Ateş suikastı soruşturmasında sanıkların can güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurgulayarak, 'Zaman beni haklı çıkarmasın, adalet yerini bulsun. Eli kanlı katiller konuşacak ve asıl canileri verecek' dedi.

ANKARA (İGFA) - Üniversite akademisyeni Sinan Ateş'in 2022'de Ülkü Ocakları Başkanı olduğu dönemde öldürülmesiyle ilgili davada, sanıklara yönelik can güvenliği endişelerini dile getiren Ayşe Ateş, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Ateş, son duruşmada mahkeme heyetine sanıkların (Doğukan Çep, Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve Serdar Öktem) can güvenliğinin sağlanması gerektiğini ilettiğini anımsatarak, 'Süreç kamuoyunun gözünde ilerlemiyor, arka planda sıcak gelişmeler yaşanıyor.'

https://twitter.com/ayseatesaa/status/1975207477164523731

Ateş, Serdar Öktem'in Apple'dan gelen cihaz bilgilerinin kritik olduğunu ve diğer soruşturma dosyalarındaki iddiaların ciddiyetini vurgularken, 'Ne kadar alçak da olsalar, insanlıktan nasiplerini almamış da olsalar, eli kanlı katillerin can güvenliğinin sağlanması, bu siyasi cinayetin aydınlatılması için önem taşıyor. Çünkü hepsi konuşacak ve asıl canileri verecek' dedi.

Ateş, zamanın kendisini haklı çıkarmasını değil, adaletin yerini bulmasını istediğini ifade etti.