Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültürel hafızasında önemli bir yere sahip olan Adapazarı Kültür Merkezi'ni (AKM) kapsamlı bir yenileme çalışmasıyla modern, güvenli ve çok daha işlevsel bir yapıya dönüştürdü.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından sil baştan yenilenerek modern bir teknolojiyle donatılan AKM'de perde, Bursa Devlet Tiyatrosu'nun 'Çınarın Gölgesinde' oyunuyla açıldı. Sanatseverlerden tam not alan AKM'nin resmi açılışı ise yeni kültür-sanat sezonunda gerçekleştirilecek.

İLK OYUN BURSA DEVLET TİYATROSU'NDAN

Modern akustik, ses ve ışık sistemleriyle donatılan, yenilenen iç tasarım ve salonlarıyla AKM'de perde açıldı. Yeni yüzüyle AKM'de ilk oyun, Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Çınarın Gölgesinde' adlı tiyatro oyunu oldu.

Etkileyici sahne dekoru, derinlikli hikayesi ve başarılı oyuncu performanslarıyla izleyiciden tam not alan oyun, salonu dolduran vatandaşlardan uzun süre alkış aldı.

AKM ÇOK BEĞENİLDİ

AKM'de oyunu izlemeye gelen sanat dostlarının beğenisini kazandı. Sinema salonu, fuaye alan, tiyatro salonlarının yanı sıra AKM, içerisinde barındırdığı gençler için kütüphane ve çalışma alanlarıyla da şehrin yeni bir eğitim üssü olmuş olacak.

RESMİ AÇILIŞ YENİ SEZONDA

Şehrin kültür-sanat hayatına yeni bir soluk getirmesi beklenen AKM'nin resmi açılışı ise yeni kültür-sanat sezonunda gerçekleştirilecek. Yeni sezonda AKM tiyatrodan konsere, söyleşilerden atölyelere kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.