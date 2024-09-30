Kızıltepe Belediyesi veterinerleri ve sağlık ekibi, ayağı kırılan bir köpeği tedavi etti. Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Kızıltepe Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün veterinerleri ve sağlık teknikerleri, sokak hayvanlarının rahat yaşamalarını sağlamak için yoğun mesai harcıyor.

Belediyenin veteriner ve sağlık teknikerleri, ilçe genelinde bulunan sokak hayvanlarının aşıları başta olmak üzere tedavi ve beslenmelerini sağlamaya devam ediyor. Belediyenin veterinerleri ve sağlık teknikerleri, yaralı bir sokak köpeği için harekete geçerek, ayağı kırılan sokak köpeğini tedaviye aldı.

Ayağı kırılan köpeğin yardımına koşan belediye ekipleri, ilk muayenenin ardından yaralı köpeği Kızıltepe Belediyesi Sağlık Merkezi’ne götürerek tedavi ettirdi.

Sol ön ayağının kırıldığı belirlenen köpeğin ayağı alçıya alındı. Gerekli tedavileri yapılan yaralı köpek, sağlığına kavuşana kadar Kızıltepe Belediyesi korumasında kalacağı açıklandı.

Belediyenin bu davranışı vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.