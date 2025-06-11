Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür ve Bilgi Eğitim Merkezi (ATABEM) yaz dönemi kurs kayıtları başladı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü’ne bağlı ATABEM’de ücretsiz yaz kursları bu sene de öğrencilerin buluşma adresi olacak.

KURSLAR 7 TEMMUZ’DA BAŞLIYOR

3-4-5-6-7 ve 8. Sınıf öğrencileri, yoğun ve yorucu geçen okul döneminden sonra yaz kursları ile ATABEM’de hem eğlenmenin hem de öğrenmenin keyfini çıkaracak. Akademik, kültürel ve sanatsal alanlardan oluşan ücretsiz yaz kursları 7 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Kurs kayıtları için atabem.antalya.bel.tr adresinden online işlemler üzerinden kayıt yapılabilecek.

BİLGİSAYAR KODLAMA, İNGİLİZCE, PİYANO

Bilgisayar kullanımı, Türkçe, matematik, fen bilimleri ve İngilizce, gitar, halk oyunları, piyano, satranç, drama, modern dans ve zeka oyunları (mangala) gibi branşlarda öğrenciler ATABEM kurs merkezlerinde eğitim alacak.