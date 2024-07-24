Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayının bereketini paylaşmak ve vatandaşlar arasındaki dostluk bağını güçlendirmek için AKM önünde 10 bin kişilik aşure ikramında bulundu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Muharrem Ayı’nın bereketini paylaşmak için vatandaşlara aşure ikram etti. AKM önünde kurulan dev kazanlarda ikram için aşureler pişti.

Kadını, çocuğu, genci, yaşlısı her kesimden insanın katıldığı etkinlikte paylaşma ve beraberlik duygusu ön plana çıkartıldı.

Sakarya Büyükşehir Genel Sekreteri Fikret Bayhan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ömer Arslan, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Yusuf Özden, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, ASKF Başkanı Yaşar Zımba da vatandaşlara aşure ikramına katıldı.

Organizasyonda yaklaşık 10 bin vatandaşa aşure ikram edilirken, kazanların başında muhabbet harika bir lezzetle buluşunca ortaya güzel görüntüler çıktı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan açıklamada, paylaşmanın bereketi artırdığı, kardeşlik bağlarının güçlendiği Muharrem ayına girmenin sevincini yaşadıklarını belirterek, "Bu güzel Muharrem Ayının birlik ve beraberliğimizi geliştirmesini, kardeşlik duygularımızı güçlendirmesinitemenni ediyoruz. Aşure ikramımıza katılan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz” denildi.