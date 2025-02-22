ASKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde altyapı çalışmalarını hızlandırarak özellikle sel ve su taşkınlarına neden olan noktalarda çözüm odaklı çalışmalara imza atıyor.ANKARA (İGFA) - ASKİ ekipleri, son olarak Sincan ilçesi Saraycık Mahallesi’nde yer alan Uluç Ali Paşa Bulvarı’nda 380 metre yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirerek yaşanan sorunu çözüme kavuşturdu.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, yaşam kalitesi yüksek ve daha yaşanılabilir bir Ankara için Başkent’in dört bir tarafında kapsamlı bir altyapı çalışması sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın insan odaklı politikalarının ürünü olarak Ankara’yı nokta nokta tarayan ASKİ ekipleri; Sincan ilçesi Saraycık Mahallesi Uluç Ali Paşa Bulvarı ve 1601 Bulvarı üzerinde yağmur suyu hattı bulunmadığını tespit etti.

MENFEZDEKİ BORU GEÇİSİNDE TIKANMA

Bölgede kapsamlı teknik inceleme yapan ASKİ ekipleri, yağmur suyu hattı eksikliğinin yanı sıra mevcut menfezdeki boru geçişinin de tıkalı olduğunu fark etti. Aşırı yağışlarda Uluç Ali Paşa Bulvarı’nda biriken su, Vatan Caddesi, Orkun Sokak ve Yaz Sokak’taki binaların bodrum katlarını su basmasına neden oluyordu. Ayrıca Rıdvan Atılgan Parkı içerisinde bulunan yürüyüş yolu da sular altında kalıyordu.