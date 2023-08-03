Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri, Anıtkabir’i ziyaret etti.

GENERAL SAYISI 286 OLDU

YAŞ’ın her yıl geleneksel olarak ağustos ayında yapılan toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirildi. Toplantıda; bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar ve kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları görüşüldü. Yapılan değerlendirmeler, yaklaşık 3 saat süren toplantı sonunda Erdoğan’ın onayı ile karara bağlandı. Terfiler, gelenek gereği 30 Ağustos 2023’ten itibaren geçerli olacak.

Buna göre; 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe terfi etti. 24 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 365 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatıldı. 2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2023 tarihinden, 41 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edildi. TSK’da 266 olan general ve amiral sayısı 286 olacak.

ORG MUSA AVSEVER EMEKLİ EDİLDİ

Yaşar Güler’in 3 Haziran’da Milli Savunma Bakanı olarak atanmasından sonra Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever yaş haddi nedeniyle, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan da kadrosuzluk nedeniyle emekliliğe sevk edildi. Genelkurmay Başkanlığı’na 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na Genelkurmay 2. Başkanı Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ise Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı.



Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Selçuk Bayraktaroğlu

Kara Kuvvetleri’nden korgeneraller İrfan Özsert ve Kemal Yeni orgeneralliğe; Hava Kuvvetleri’nden Korgeneral İsmail Güneykara orgeneralliğe terfi etti. Kara Kuvvetleri’nden tümgeneraller Zorlu Topaloğlu, Sezai Öztürk ve Mustafa Oğuz korgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri’nden tümamiral İbrahim Özdem Koçer koramiralliğe Hava Kuvvetleri’nden tümgeneraller Erdoğan Gür ve İsmail Üner orgeneralliğe yükseltildi.



Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Ziya Cemal Kadıoğlu

Tümgeneral ve tümamiralliğe terfi eden isimler Kara Kuvvetleri’nden tuğgeneraller Burhan Aktaş, Mehmet Özeren, Özkan Ulutaş, Mehmet Yasin Kalın, Faruk Metin, Mehmet Cafer Aksoytürk, Ertan İnaltekin, Subutay Adaş, Murat Ataç, Hurşit Ağırcan, Mücahit Zorlutuna, Ahmet İbiş, Hakan Tunç, ve Osman Alp; Deniz Kuvvetleri’nden tuğamiraller Mehmet Baybars Küçükatay, Alper Yeniel, İsmail Güldoğan, Refik Levent Tezcan, Ramazan Özoğlu ve Hüseyin Tığlı; Hava Kuvvetleri’nden tuğgeneraller Kemal Turan, Hayrettin Koca ve Ertunç Ertufanlı oldu.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu

‘ORDUMUZUN GÜCÜNE GÜÇ KATACAĞIZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı öncesinde şura üyeleriyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Erdoğan, Aslanlı Yol’da şura üyeleriyle birlikte yürüdü. Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakan Erdoğan, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Erdoğan, şunları yazdı:

“Aziz Atatürk; Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak bugün bir kez daha zatıalinizi ve kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Milletimize söz verdiğimiz Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmek, gelecek nesillere daha müreffeh, daha itibarlı ve daha huzurlu bir ülke teslim etmek için her alanda yoğun bir çabanın içindeyiz. Bu mücadelemizde en büyük güç ve güven kaynağımızı milletimizin gözbebeği olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz oluşturuyor. Bugünkü şura toplantımızda alacağımız kararlarla inşallah ordumuzun gücüne güç katacağız. Ruhun şad olsun.”

ERDOĞAN’DAN YAŞ PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ kararlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu. Erdoğan, mesajında “Yüksek Askerî Şûra kararlarının kahraman ordumuz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Paylaşımda Erdoğan’ın YAŞ kararlarını imzalama anına ilişkin fotoğraflara da yer verildi. Erdoğan, kararları imzalarken Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanan Genelkurmay 2. Başkanı Org. Selçuk Bayraktaroğlu ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yanında hazır bulundu.

Tuğamiral Gökçen Fırat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda amiral olan ilk kadın subay oldu

İLK KADIN AMİRAL GÖKÇEN FIRAT

Tuğamiral Gökçen Fırat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda amiral olan ilk kadın subay oldu. Gökçen Fırat, 2004 yılında Tuzla Deniz Harp Okulu’nda görev yaparken “Türkiye’nin ilk kadın gemi komutanı” olarak gündeme gelmişti. Fırat, subay olma isteğini “Üniversite sınavına girdim. Sonra bir gün Deniz Harp Okulu’nun tanıtım broşürleri geldi. Mülakat sınavına girdim, kazandım. Çapa Tıp Fakültesi’ni de kazanmıştım ama burayı tercih ettim. TSK Türkiye’de çok saygın bir kurum. Onun bir parçası olmak istedim. Doktorluğu bile geri plana atacak kadar seviyordum bu işi” ifadeleriyle anlatmıştı.

3 DEVRE ARKADAŞI

Harbiye’den 1981 yılında mezun olan devre arkadaşı üç orgeneral olan 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu birlikte komuta kademesinde buluşacak. Devre arkadaşları içinden orgenerallikteki kıdemi bir yıl fazla olan Gürak Genelkurmay Başkanı, Bayraktaroğlu ise Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atandı. Gürak 2020’de, Sivri ve Bayraktaroğlu ise 2021’de orgeneralliğe terfi etmişti.

KUMPAS MAĞDURU AMİRALLERE TERFİ

Kumpas mağdurlarından Tümamiral İbrahim Özdem Koçer koramiralliğe; Tuğamiral Mehmet Baybars Küçükatay ise tümgeneralliğe terfi ettirildi. Koçer, Balyoz kumpasıyla tutuklanıp üç yıl hapis yatmış; Küçükatay da Balyoz kumpasıyla 16 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

ÜÇ ÖZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

*Genelkurmay Başkanı Org. Metin Gürak, üç özelliği ile dikkat çeken bir komutan. Zor görevlerden kaçmayan, muharip tarafı güçlü olan Gürak, aynı şekilde diplomatik yönüyle de öne çıkan bir komutan olmasıyla tanınıyordu. Gürak’ın bir diğer özelliği gökyüzü tutkusu.

20 Ağustos 1960 tarihinde Mardin’in Kızıltepe ilçesinde doğdu. 1981’de Kara Harp Okulundan, 1982’de Topçu ve Füze Okulu’ndan mezun oldu. 1985’te Kara Havacılık Okulu’nu bitirdi ve kara pilotu oldu. 1990’da Kara Harp Akademisi, 1996’da Silahlı Kuvvetler Akademisi’ni bitirdi.

Kritik görevlerinden birini tuğgeneral rütbesinde iken Genelkurmay İletişim Daire Başkanlığı’nda yaptı. TSK’nın zorlu bir döneminde, haftalık bilgilendirme toplantıları düzenledi. 2010 yılında tümgeneral rütbesine terfi etti.

LİBYA’DA GÖREV YAPTI

Bu rütbede 2010-2013 arası Kara Harp Akademisi, 2013-2014 arası Kara Havacılık Okulu ve 2014-2015 arası Kara Havacılık Komutanlığı görevlerinde bulundu. 2015 yılında korgeneral rütbesine terfi etti ve 4. Kolordu Komutanlığına atandı.

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında darbeciler tarafından derdest edilerek, Akıncı Üssü’ne götürülen komutanlar içinde yer aldı. 2016-2017 yılları arasında EDOK Muhabere Hizmet Destek Eğitim komutanlığı, 2017-2018 yılları arasında Türk Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı ve 2018-2020 yılları arası Genelkurmay İkinci Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Korgeneral rütbesinde iken 10 Ocak 2020 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri Libya Askerî Müşaviri olarak görevlendirildi. İç savaşın yaşandığı Libya’da kritik bir görev üstlendi. 2020’de orgeneral rütbesine terfi etti, 2. Ordu Komutanlığına getirildi.

2 çocuk ve 1 torun sahibi Gürak’ın eşi Zerrin Gürak, 2020’de yaşamını yitirmişti.

KARARGÂHI DEPREMZEDE VATANDAŞLARA AÇTI

Genelkurmay Başkanı Org. Gürak, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerde Malatya’da ve bölgede yaptığı çalışmalarla ve tüm kışlaları vatandaşlara açmasıyla gündeme gelmişti. Gürak, ilk depremin ardından ordu lojmanlarındaki konutundan acil çıkış yaparak, 28 dakika sonra makamına geçmiş ve deprem nedeniyle sokağa çıkmış olan ve soğukta bekleyen vatandaşları verdiği talimatla 2. Ordu Karargahı’na almıştı.

Org. Gürak’ın deprem sonrası 2. Ordu’ya bağlı birliklerde görevli askeri personellere de “Ailelerinizi kışlaya getirebilirsiniz. Gelmek isterlerse sivil komşularınızı da kışlaya misafir edebilirsiniz” talimatı vermişti.

SİBER SAVUNMA KOMUTANLIĞI YAPTI

* Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu 9 Mart 1961 tarihinde Artvin’de doğdu. 2009’da tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2009-2011 arası 9. Motorize Piyade Tugayı Komutanlığı, 2011-2013 arası Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Mühimmat Komutanlığı yaptı. 2013’te tümgeneral rütbesine terfi etti. Tümgeneral rütbesinde 2013-2014 arası Genelkurmay MEBS ve Siber Savunma Komutanlığı, 2014-2016 arası 3. Ordu Kurmay Başkanlığı yaptı. 2016’da korgeneral rütbesine terfi etti ve Genelkurmay Personel Başkanlığına atandı. 10 Ocak 2020’de Metin Gürak’ın Libya’da görevlendirilmesi üzerine Genelkurmay İkinci Başkanlığına vekâlet etmeye başladı. 2021’de orgeneral rütbesine terfi etti ve 24 Ağustos 2021’de İkinci Başkanlığa asaleten atandı.

ESKİŞEHİR DOĞUMLU HAVACI KOMUTAN

*Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu, 1 Mart 1961 tarihinde Hava Kuvvetlerinin üslendiği önemli şehirlerden biri olan Eskişehir’de dünyaya geldi. 2007’de tuğgeneral rütbesine terfi etti ve 11. Hava Ulaştırma Ana Üssü Komutanı olarak atandı. 2011’de tümgeneral rütbesine terfi etti. 2012-2015 yılları arasında Hava Teknik Okullar Komutanlığı görevinde bulundu. 2015’te korgeneral rütbesine terfi etti ve Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutan Yardımcılığı ve Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi Komutanlığına getirildi. 2016’da Hava Kuvvetleri Komutanlığı Değerlendirme ve Denetleme Başkanlığına, 2017’de Hava Eğitim Komutanlığına atandı. 2022’de orgeneral rütbesine terfi etti ve Muharip Hava Kuvvet Komutanı olarak görev yaptı.