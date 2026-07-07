ASELSAN, yakın yörünge (LEO) uydu ağı ile Askeri 5G teknolojilerini tek altyapıda birleştiren GÖKBAĞI sistemini duyurdu. Sistemin, karasal şebekelerin bulunmadığı bölgelerde güvenli ve kesintisiz haberleşme sağlaması hedefleniyor.

ANKARA (İGFA) - ASELSAN, yakın yörünge (LEO) uydu ağı ile Askeri 5G teknolojilerini entegre eden GÖKBAĞI haberleşme sistemini kamuoyuna tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre GÖKBAĞI, karasal haberleşme altyapısının bulunmadığı bölgelerde dünyanın herhangi bir noktasında güvenli, kesintisiz ve yüksek kapasiteli iletişim imkânı sunacak.

Yeni nesil haberleşme altyapısının, özellikle savunma ve güvenlik operasyonlarında kritik ihtiyaçlara cevap vermesi hedeflenirken, sistemin elektronik harp koşullarında da yüksek dayanıklılık sağlayacak şekilde geliştirildiği belirtildi.

GÖKBAĞI, Yakın yörünge (LEO) uydu ağı ile Askeri 5G teknolojilerini tek altyapıda buluşturacak.

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Karasal şebekelerin olmadığı bölgelerde, dünyanın herhangi bir noktasında, güvenli ve kesintisiz haberleşme GÖKBAĞI ile mümkün olacak.

✅ Güvenli ve kriptolu haberleşme

✅ Yüksek: pic.twitter.com/pAAERx2mjX — ASELSAN (@aselsan) July 7, 2026

ASELSAN'ın paylaştığı bilgilere göre GÖKBAĞI; güvenli ve kriptolu haberleşme, yüksek veri kapasitesi, hareket halindeyken kesintisiz bağlantı ve elektronik harp ortamında yüksek dayanıklılık gibi öne çıkan özelliklere sahip olacak. GÖKBAĞI ile uydu haberleşmesi ve Askeri 5G teknolojilerini aynı altyapıda buluşturarak, kesintisiz ve güvenli iletişim kabiliyetini yeni bir seviyeye taşımayı amaçlanıyor.