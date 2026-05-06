İSTANBUL (İGFA) - Türk savunma sanayiinde ileri teknoloji çözümleriyle öne çıkan ASELSAN , 'ÇELİKKUBBE' konsepti kapsamında geliştirilen yeni yeteneklerini kamuoyuyla paylaştı.

SAHA 2026'nın ikinci gününü ilk kez görücüye çıkardığımız yeni teknolojiler ve güçlenen iş birlikleriyle ilgili açıklamada, hava savunmadan elektronik harbe, lazer silahlarından otonom sistemlere kadar geniş bir yelpazede geliştirilen teknolojilere yer verildi.

Paylaşımda öne çıkan sistemler arasında KORAL AD Hava Savunma Elektronik Harp Sistemi ve ILGAR 3-LT Muhabere Elektronik Harp Sistemi bulunurken, EJDERHA 210 Yüksek Güçlü Mikrodalga Silah Sistemi ile yüksek teknoloji tabanlı tehditlere karşı yeni çözümler sunulduğu belirtildi.

Ayrıca GÖKALP Otonom Kinetik Dron İmha Sistemi, GÖKBERK 10 Lazer Silah Sistemi ve MİĞFER FPV Önleme Sistemi gibi platformların da ÇELİKKUBBE'nin savunma kabiliyetlerini önemli ölçüde artıracağı ifade edildi.

ASELSAN'ın İngilizce paylaşımında ise 'STEELDOME' vurgusuyla, geliştirilen sistemlerin sadece ulusal değil küresel ölçekte de savunma güvenliğine katkı sağlayacak nitelikte olduğu belirtildi. Yeni nesil teknolojilerin, özellikle insansız sistemler ve modern tehditlere karşı entegre savunma çözümleri sunması hedefleniyor.