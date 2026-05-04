ANKARA (İGFA) - Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından geliştirilen yeni nesil araç üstü obüs sistemi ATTİLA, SAHA EXPO 2026 kapsamında savunma sanayii meraklılarıyla buluşuyor.

İstanbul Fuar Merkezi'nde 5-9 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen fuarda sergilenen ATTİLA, hareket kabiliyeti ve mühendislik altyapısıyla öne çıkıyor.

Sistem, 38 adet mühimmat kapasitesi ve yarı otomatik dolum mekanizması sayesinde hızlı ve güvenli kullanım imkânı sunuyor.

Dış sergi alanında ziyaretçilere tanıtılan sistemin, sahadaki operasyonel kabiliyeti artırmaya yönelik geliştirildiği belirtiliyor. ATTİLA'nın, yerli savunma sanayi teknolojilerinin geldiği noktayı göstermesi açısından önemli bir örnek olduğu ifade ediliyor. SAHA EXPO 2026, savunma sanayii alanında faaliyet gösteren çok sayıda yerli ve yabancı firmayı bir araya getirirken, ATTİLA da fuarın dikkat çeken ürünleri arasında yer alıyor.