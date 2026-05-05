Digi Power X, önde gelen yapay zekâ şirketi Cerebras ile Alabama'da 40 MW'lık veri merkezi için ortak yerleşim anlaşması imzaladı.

ACCESS Newswire / MIAMI, FLORIDA (İGFA) - Digi Power X Inc. (Nasdaq:DGXX) (Cboe Canada:DGX) ('Şirket' veya 'Digi Power X'), yapay zekâ veri merkezi altyapısı işletmecisi olarak, Columbiana, Alabama'da konumlanan 40 megavat kapasiteli özel amaçlı bir yapay zekâ veri merkezi kampüsünün ortak yerleşimi için Cerebras Systems ile bir Ana Hizmet Sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

İlk 10 yıllık dönem yaklaşık 1,1 milyar dolar değerinde olup, yenileme dönemleri dâhil toplam potansiyel sözleşme değeri 2,5 milyar dolara kadar ulaşmaktadır. Bu yapı, Digi Power X'e uzun vadeli gelir görünürlüğü sağlarken, Cerebras'a hizmetin ilk gününden itibaren garanti edilmiş veri merkezi kapasitesi sunmaktadır.

Digi Power X, tesisi iki aşamada geliştirecek ve teslim edecektir: Faz 1'de 15 MW BT yükü sağlanacak, ardından Faz 2'de ek 25 MW ile toplam 40 MW kapasiteye ulaşılacaktır. Tesis, yeni nesil yapay zekâ hızlandırıcı donanımının yüksek yoğunluklu ısı gereksinimlerine uygun şekilde optimize edilmiş Tier III altyapı standartlarına göre özel olarak inşa edilecektir.

Bu Sözleşme, her iki şirketin Columbiana kampüsüne yönelik güçlü taahhüdünü yansıtmaktadır; tesis, ileri düzey yapay zekâ hesaplama gereksinimlerinin güç yoğunluğu ve güvenilirlik ihtiyaçları dikkate alınarak sıfırdan tasarlanmıştır.

Digi Power X CEO'su Michel Amar, 'Bu anlaşma Digi Power X için dönüştürücü niteliktedir. Önde gelen bir yapay zekâ hesaplama şirketiyle 1,1 milyar dolarlık temel bir sözleşme imzalamak; ekibimizin, sahalarımızın, altyapı kabiliyetlerimizin ve yeni nesil veri merkezi işletmecisinin ne olması gerektiğine dair vizyonumuzun bir doğrulamasıdır. Artık bu sektörün en üst seviyesine ulaşmaya çalışmıyoruz. Zaten o seviyedeyiz'şeklinde konuştu.

HIZLANDIRILMIŞ İNŞAAT VE HİZMETE ALMA

Digi Power X, güç, saha geliştirme ve uzun tedarik süreli ekipman temini konularındaki hazırlığını yansıtarak Faz 1 inşaatına derhal başlayacaktır.

İlk Kurulum 40 MW kritik IT yükü İnşaat Başlangıcı Hemen Faz 1 Hizmete Hazır 15 Aralık 2026 hedefleniyor Tam Kurulum 2027 yılı 1. çeyrek sonu hedefleniyor

Alabama, Columbiana'daki kampüs; güçlü enerji altyapısına erişim, elverişli düzenleyici ortam ve ABD'nin güneydoğusuna hizmet veren ana fiber hatlara yakınlığı nedeniyle seçilmiştir. Digi Power X, ilgili gayrimenkulün sahibi olup, bu durum şirketi kiralamaya bağımlı rakiplerinden ayıran bilanço destekli bir geliştirme platformu sunmaktadır.

Şirket, Faz 1'e hizmet verecek sahaya özel trafo merkezinin inşasını halihazırda tamamlamış, şebeke bağlantısını finalize etmiş ve Alabama Power ile enerji tedarik anlaşması imzalamıştır. Bu durum, büyük ölçekli veri merkezi projelerinde genellikle karşılaşılan en önemli iki geliştirme riskini azaltmakta ve Columbiana kampüsünü hızlandırılmış bir inşaat takvimi için konumlandırmaktadır.

Digi Power X, saha geliştirmeye derhal başlamayı planlamakta olup Faz 1'in Aralık 2026'da hizmete hazır hale gelmesini hedeflemektedir; Faz 2 teslimatı ise bunu takip edecektir. Faz 1 inşaatı şirket tarafından öz kaynakla finanse edilmekte olup bu durum Digi Power X'in Columbiana kampüsüne olan finansal bağlılığını ve bu ortaklığın uzun vadeli değerine olan güvenini yansıtmaktadır.

Digi Power X Başkanı Alec Amar, 'Bu anlaşma güçlü bir mesajdır. Yapay zekâ çağının önde gelen şirketlerinden biriyle bu büyüklükte bir sözleşme imzalamak, Digi Power X'in en üst seviyede faaliyet gösteren ciddi bir oyuncu olduğunu göstermektedir. Bunun, daha sofistike kiracılar, finansörler ve iş ortakları için kapı açacak bir dönüm noktası niteliğinde bir işlem olduğuna inanıyoruz' dedi.

Digi Power X Kıdemli Danışmanı Hans Vestberg, 'Yüksek yoğunluklu yapay zekâ altyapısının inşası, küresel bağlantıyı dönüştüren 4G ve 5G'nin yaygınlaşması ölçeğinde, neslimizin belirleyici zorluklarından biridir. Bu anlaşma, Digi Power X'in vizyonunu, ekip gücünü ve temel bir oyuncu olarak uygulama kabiliyetini yansıtmaktadır. Digi Power X'in inşa ettiği yapının bir parçası olmaktan gurur duyuyorum'şeklinde konuştu.

Stratejik Önem

Sözleşmenin, Digi Power X'in ileriye dönük gelir büyümesinin temel itici güçlerinden biri olması beklenmektedir.

Gelir baş lang ıcı : 2026 sonu itibarıyla

: 2026 sonu itibarıyla Tam gelir artışı Zamanı: Tüm dağıtımın tamamlanmasıyla birlikte, 2027 ilk çeyrek hedeflenmektedir

Tüm dağıtımın tamamlanmasıyla birlikte, 2027 ilk çeyrek hedeflenmektedir Ek potansiyel: Müşterinin 1,4 milyar dolara kadar ek genişleme opsiyonu bulunmaktadır

DİGİ POWER X HAKKINDA

Digi Power X, Alabama, New York ve Kuzey Carolina'da yaklaşık 400 MW güvence altına alınmış enerji kapasitesine sahip sahalarda faaliyet gösteren, güç varlıkları ve veri merkezi kapasitesinden oluşan dikey entegre bir portföy işleten bir yapay zekâ altyapı şirketidir. Şirketin NeoCloudz platformu, özel bare-metal NVIDIA altyapısı üzerinde GPU-as-a-Service hizmeti sunmaktadır. Daha fazla bilgi için www.digipowerx.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Şirket menkul kıymetlerinin alım satımı yüksek derecede spekülatif olarak değerlendirilmelidir. Hiçbir borsa, menkul kıymetler komisyonu veya düzenleyici otorite burada yer alan bilgileri onaylamamış veya reddetmemiştir. Cboe Canada, bu bültenin yeterliliği veya doğruluğu konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.

Bu beyanlar; sözleşmede gelecekte yapılabilecek değişiklikler, ek finansman ihtiyacı, yapay zekâ altyapı geliştirme maliyetleri, inşaat riskleri, küresel talep, kârlılık ve verimlilik hedefleri gibi çeşitli risk ve belirsizliklere tabidir. Daha detaylı riskler, şirketin 31 Aralık 2025 tarihli 10-K yıllık raporu ve www.sedarplus.ca ile www.sec.gov/edgar adreslerinde yer alan diğer belgelerde açıklanmaktadır.

