İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımlarına dikkat çekerek, 'Kendi destanımızı yazıyoruz' mesajı verdi.

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin savunma sanayisinde kaydettiği ilerlemelere vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen politikalarla Türkiye'nin ambargolara rağmen önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiğini belirten Duran, KAAN, TCG Anadolu, insansız hava araçları ve siber savunma sistemleri gibi projelerle ülkenin her alanda güç kazandığını ifade etti. Başkan Duran, Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmelerinden biri olarak gösterilen SAHA 2026 kapsamında Türkiye'nin bu başarılarını uluslararası kamuoyuna bir kez daha duyurduğunu kaydetti.

Savunma sanayisinde tam bağımsızlık hedefinin sürdüğünü vurgulayan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, bu süreçte yalnızca üretim kapasitesinin değil, Türkiye'nin küresel diplomatik etkisinin de arttığını belirtti. Duran açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'tam bağımsız Türkiye' vizyonuna atıfta bulunarak, bu hedef doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini söyledi.