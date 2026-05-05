Uluslararası danışmanlık şirketi EY tarafından yayımlanan Yapay Zekâ Duyarlılık Endeksi (AI Sentiment Index) araştırmasının ikinci sayısı, yapay zekânın günlük hayata entegrasyonunun hızla arttığını ancak kullanıcı güveninin aynı oranda yükselmediğini ortaya koydu.

İSTANBUL (İGFA) - Son 6 aylık dönemi kapsayan araştırma, yapay zekânın kullanım alanlarının özellikle düşük riskli ve gündelik uygulamalarda yaygınlaştığını gösteriyor. Yol tarifi, müşteri hizmetleri, seyahat planlama ve içerik önerileri gibi hizmetlerin artık günlük rutinin bir parçası haline geldiği belirtilirken, bu durumun daha fazla yetki devrinin de önünü açtığı ifade ediliyor.

OTONOM SİSTEMLERE İLGİ ARTIYOR

Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 9'u otonom araç veya sürücüsüz taksi kullandığını, yüzde 10'u kendi adına ürün satın alan yapay zekâ uygulamalarını deneyimlediğini, yüzde 11'i ise yapay zekânın alışveriş veya bankacılık işlemlerini yönetmesine izin verdiğini belirtti.

Henüz bu teknolojileri kullanmamış olan katılımcıların da önemli bir kısmı otonom sistemlere açık olduğunu ifade etti. Buna göre katılımcıların yüzde 36'sı indirimlerin otomatik uygulanmasını, yüzde 34'ü müşteri hizmetlerinin yapay zekâ tarafından çözülmesini, yüzde 30'u ev güvenliğinin ve yüzde 21'i ise randevu planlamasının yapay zekâ tarafından yönetilmesini tercih edebileceğini söyledi.

GÜVEN ENDİŞELERİ DEVAM EDİYOR

Araştırma, yapay zekâ kullanımındaki artışa rağmen güven sorunlarının sürdüğünü de ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 66'sı yapay zekâ sistemlerinin siber saldırıya uğramasından endişe duyduğunu, yine yüzde 66'sı insan denetiminin gerekli olduğunu düşündüğünü, yüzde 73'ü ise yapay zekâ tarafından üretilen içerikleri gerçek olanlardan ayırt etmekte zorlandığını ifade etti.

Endeks, yapay zekânın en yoğun kullanıldığı ülkeler arasında Hindistan, Çin, Brezilya, Meksika, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Hong Kong ve Güney Kore'yi sıraladı. Bu ülkelerde yapay zekâ kullanım oranının yüzde 94'e, otonom kullanım oranının ise yüzde 24'e ulaştığı belirtildi.

Diğer ülkelerde ise kullanımın daha temkinli ilerlediği, ancak eğilimin artış yönünde olduğu kaydedildi.

'GÜVEN, SİSTEMİN TEMEL PARÇASI OLMALI'

EY Türkiye Danışmanlık Bölümü Yapay Zekâ Hizmetleri Lideri Reyzi Devrim Pamir, araştırmaya ilişkin değerlendirmesinde yapay zekâya yönelik kullanımın güvenin önüne geçtiğini belirtti.

Pamir, 'İnsanlar yapay zekâyı önce düşük riskli alanlarda benimsiyor, ardından bu kullanım daha kritik alanlara taşınıyor. Artık mesele yapay zekâyı kullanıp kullanmamak değil, hangi sınırlar içinde ve nasıl bir denetimle kullanıldığını tasarlamak' ifadelerini kullandı. Pamir ayrıca, güvenin sonradan eklenen bir unsur değil, sistemin tasarım aşamasında yer alması gereken temel bir bileşen olması gerektiğini vurguladı.