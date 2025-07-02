Bunlar da ilginizi çekebilir

Ayrıca, TOBB 7290 sayılı Coğrafi İşaretler Temsilciliği konusu gündeme alındı.

Toplantının devamında, Mirsoft Yazılım Teknolojileri tarafından hazırlanan web sayfası incelenerek değerlendirmelerde bulunuldu.

Ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından gönderilen 7338 sayılı Yerli Malı Belgeleri konulu yazı görüşüldü.

Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek’in başkanlığında yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirilerek, önemli gündem maddeleri ele alındı. Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artivan Ticaret Borsası'ndaki toplantıda ilk olarak, Artvin Valisi Turan Ergün’ün daveti üzerine Artvin Ticaret Borsası olarak katılım sağlandığı Kemalpaşa Maviyemiş Hasat Bahçesi incelemeleri istişare edildi.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.