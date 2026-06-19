Artvin Ticaret Borsası yönetici ve personelinden oluşan heyet, borsanın ilk ve tek görme engelli üyesi Cem Sönmez'i işyerinde ziyaret etti.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, Meclis Başkanı Ömer Hacıoğlu, Hakan Ermiş, Şenol Çelebi, Serhan Aydemir ve Tescil Müdürü Eda Kurul'dan oluşan heyet, üye ziyaretleri kapsamında Arhavi ilçesinde ticari faaliyetlerini sürdüren görme engelli üyeleri Cem Sönmez'i ziyaret ederek, borsanın çalışmaları ve projeleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

BORSANIN İLK VE TEK ENGELLİ ÜYESİ

Akyürek, borsanın ilk ve tek görme engelli üyesi olan Cem Sönmez'in yaşama sevinci, disiplinli iş hayatı, azmi ve ticari başarısıyla herkese örnek olduğunu belirterek, borsa olarak kendisiyle gurur duyduklarını söyledi.

Kendisini ziyaret eden borsa heyetine teşekkür eden Cem Sönmez ise doğuştan görme engelli olduğunu ancak bunun kendisi için bir engel teşkil etmediğini söyledi.

Yaklaşık 21 yıldır ticaretle iştigal ettiğini belirten Sönmez, '2005 yılında ticaret hayatına atılarak, şirketimi kurdum. İthalat ve ihracat, kerestecilik, çay üretimi ve paketleme ve çay satış reyonu üzerine birçok alanda faaliyetlerim sürüyor. Çalışmayı çok seviyorum. Aynı zamanda istihdam sağlıyorum. İlimizin başta olmak üzere ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyorum' diye konuştu.