İstanbul Beylikdüzü Belediyesi ve Beylikdüzü Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen sertifikalı kültür sanat kurslarında eğitim alan kursiyerlerin eserleri, 'Renklerin Yolculuğu' sergisinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. El emeği ürünler ve resim çalışmalarının yer aldığı sergi, 21 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beylikdüzü Belediyesi ve Beylikdüzü Halk Eğitim Merkezi (BEHEM) iş birliğiyle düzenlenen sertifikalı kültür sanat kurslarında eğitim alan kursiyerlerin çalışmaları, 'Renklerin Yolculuğu' sergisiyle sanatseverlerle buluştu.

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Galeri Bedri Rahmi Sergi Salonu'nda açılan sergide, kursiyerlerin mart ayından bu yana büyük emekle hazırladığı eserler yer aldı. Kültürsem ve BEHEM kursiyerlerinin; akrilik boya, ahşap yakma, dekoratif ahşap süsleme, kağıt rölyef, basit nakış teknikleri ve alüminyum kabartma gibi farklı branşlarda ürettiği eserler 21 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

SERTİFİKALI KÜLTÜR SANAT KURSLARI DEVAM EDECEK

Kursiyerlerin ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı bulduğu ve kursları başarıyla tamamlayan katılımcıların Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika almaya hak kazandığı kültür sanat kursları yeni dönemde de devam edecek. Kursiyerler, farklı branşlarda edindikleri bilgi ve becerileri geliştirirken ortaya koydukları eserleri düzenlenen sergi ve etkinliklerle sanatseverlerle buluşturmayı sürdürecek.