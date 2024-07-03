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Ödemeler e-Devlet sistemi üzerinden de gerçekleştirilebilinirken, e-devlete giriş yaparak MTV sorgulama hizmetiyle önce bilgiler tek tek dolduruluyor ve bilgilerin doldurulması sonrasında öde butonu çıkıyor. Son olarak ödeme işlemi gerçekleştirilebiliyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ikinci taksit ödemesinin 31 Temmuz gün sonuna kadar yapılması gerekiyor.

2024 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)'nde ikinci taksit ödemeleri başladı. MTV'nin ikinci taksit ödemesi 31 Temmuz'da sona erecek. ANKARA (İGFA) - Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren MTV için yılın ikinci taksit ödemeleri 1 Temmuz itibariyle başladı.