2024 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)'nde ikinci taksit ödemeleri başladı. MTV'nin ikinci taksit ödemesi 31 Temmuz'da sona erecek.ANKARA (İGFA) - Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren MTV için yılın ikinci taksit ödemeleri 1 Temmuz itibariyle başladı.
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ikinci taksit ödemesinin 31 Temmuz gün sonuna kadar yapılması gerekiyor.
Ödemeler e-Devlet sistemi üzerinden de gerçekleştirilebilinirken, e-devlete giriş yaparak MTV sorgulama hizmetiyle önce bilgiler tek tek dolduruluyor ve bilgilerin doldurulması sonrasında öde butonu çıkıyor. Son olarak ödeme işlemi gerçekleştirilebiliyor.
Kaynak: igf