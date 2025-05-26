Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu yıl 30 Mayıs-1 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 4. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali’ne tüm Antalyalıları davet etti.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 4.’sü düzenlenecek olan Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali’nin basın toplantısı Döşemealtı Düzlerçamı Piknik Alanı'nda yapıldı. Toplantıya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, misafir Türkmen temsilcileri, Yörük dernekleri temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

FESTİVAL YÖRÜK GÖÇÜ İLE BAŞLAYACAK

Başkan Muhittin Böcek, 30 Mayıs – 1 Haziran tarihleri arasında, Döşemealtı Düzlerçamı mevkiindeki Karaman Piknik Alanı’nda gerçekleştirilecek festivalin daha önceki yıllarda da olduğu gibi, Yörük kültürünün tüm renklerini bir araya getireceğini söyledi. Festival programına ilişkin bilgi veren Muhittin Böcek, “Her yıl daha çok gelişen, katılımcı çeşitliliği ve kapsamıyla büyüyen festivalimiz, Yörük Türkmen kültürünü yaşatma konusunda kendi alanında örnek ve öncü bir etkinlik haline gelmiştir. Festivalimizin hemen öncesinde, 29 Mayıs 2025 Perşembe günü ilk defa düzenlenecek Yörük Türkmen Belediyeleri Forumu ile Yörük Türkmen belediyeleri arasında işbirliğini güçlendirecek, kültürümüzün geleceğine yönelik stratejik bir adım atılacaktır. Festivalimiz, 30 Mayıs Cuma günü saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayacaktır. Geleneksel göç duası ve temsili Yörük Göçü canlandırılacak olup, bu göç Cumhuriyet Meydanında başlayıp Karaalioğlu Parkında, Büyükşehir Belediye binamız önünde son bulacaktır” diye konuştu.

KÜLTÜR, SANAT VE SPOR GÖSTERİLERİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, festivalin Türk dünyasının dört bir yanından gelen misafirlerle kardeşlik, dayanışma, müzik, sanat ve kültürün en güzel örneklerine ev sahipliği yapacağını vurguladı. Başkan Böcek, “Türkiye dışından 25 farklı Türk Devlet ve topluluğundan gelen heyet ile toplam 529 katılımcı olup, Türk dünyasından bağımsız 7 Türk devleti, özerk cumhuriyetlerimiz ve Türklerin yoğun olarak yaşadığı ülkelerden gelecek Türk topluluklarından soydaşlarımız 25 çadır ile festivalimize renk katacak. Yörük-Türkmen kültürünün vazgeçilmez ögeleri arasında yer alan halk oyunları, atlı okçuluk, kılıç ve akrobasi gösterileri ile cirit müsabakaları, festivalimize ayrı bir heyecan katacak. Geleneksel el sanatlarımızın sergileneceği stantlarımızda 37 el sanatları grubundan 69 sanatçı ve zanaatkâr yer alacak” dedi.

KIRAÇ, FUNDA ARAR VE UĞUR ÖNÜR KONSERLERİ

Yörük Türkmen Festivali’nde müzikseverler için de zengin bir program hazırladıklarını aktaran Muhittin Böcek, “Festivalimizde 30 Mayıs Cuma günü Kıraç, 31 Mayıs Cumartesi günü Funda Arar, 1 Haziran Pazar günü ise Uğur Önür sahne alacak” diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL DE FESTİVALİ ZİYARET EDECEK

Başkan Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in hafta sonu Antalya’ya geleceğini söyleyerek, “Sayın Genel Başkanımız, 1 Haziran Pazar günü burada Yörük kardeşlerimizle bir araya gelecek. Saat 18.00'de de Kepez'de halkımızla buluşacak” dedi.

BAŞKAN BÖCEK ALANI GEZDİ

Başkan Muhittin Böcek, basın toplantısının yapıldığı kıl çadırda Yörüklerle, Teke yöresine ait halk oyunu oynayarak, sipsi dinledi. Daha sonra alanı gezen Başkan Muhittin Böcek, yayık ayranı karıştırarak misafirlere ikram etti. Bakan Böcek, toplantıya katılan Türkmen ve Yörük dernekleri temsilcileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.