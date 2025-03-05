Antalya Muratpaşa Belediyesi,Antalya’nın 58 usta sanatçısının bir araya geldiği “Akdeniz Lirikleri" sergisini sanatseverlerle buluşturuldu.ANTALYA (İGFA) - Küratörlüğünü Sanat Yazarı İbrahim Karaoğlu’nun üstlendiği sergi, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde ziyaretçilerine kapılarını açtı. Antalya’nın 58 usta sanatçısının resim ve heykellerinden oluşan serginin açılışı yoğun ilgi gördü.

Açılışta, bir kentin ancak sanatçıyla var olduğunubelirten Karaoğlu, sergide açılış konuşmasında şunları söyledi:

“Yaşadığımız kent bize çok şey anlatır ve bizim kişiliğimizi belirler. Bir Akdeniz kültür ortamı burası, Akdeniz’in de kendine özgü imgeleri var. Burada yaşayan sanatçı doğal olarak o imgeler üzerinden bir şeyler geliştirerek kendini tanımlıyor. Kent sanatçısına sahip çıkarsa, sanatçı da kentine sahip çıkarsa orada kültür çok canlı ve dinamik olur.”

Sergi açılışında ayrıca Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı İsa Güzel de yer aldı. Güzel, burada yaptığı konuşmada sergide eserleri bulunan tüm sanatçıları tebrik etti. Güzel, şöyle konuştu:

“İnsanlar gitgide yalnızlaşıyor. İşte böylesi karamsar bir ortamda bir arada olmayı başaran sanatçı arkadaşlarımızın düşüncelerini eserlerine yansıtması çok kıymetli. Dünyayı, hayatı güzel görüyor ve güzel yorumluyorsunuz. Bütün insanların içinin karardığı, umutsuzluğa kapıldığı dönemlerde bu tür güzelliklerin bir araya getirilmesi çok güzel.”

58 eserin yer aldığı sergi, 30 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek.