Antalya'da hayata geçirilen "Küçük Rehberim Projesi" kapsamında 5 ve 6. sınıf öğrencileri, turistlere kentin tarihî ve turistik yapılarını İngilizce, Almanca ve Rusça tanıtıyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Millî Eğitim Müdürlüğü'nce yürütülen proje çerçevesinde, Başöğretmen Atatürk, Dumlupınar ve Faruk Tugayoğlu Ortaokullarında ağırlıklı yabancı dil eğitimi gören 624 öğrenci, kentin turistik mekânlarındaki ziyaretçilere yabancı dilde bilgilendirme yapıyor. Bu kapsamda Karaalioğlu Parkı'nda buluşan öğrenciler, gruplar hâlinde tarihî yapıların yanında durarak ziyaretçilere kentin simgelerini İngilizce, Almanca ve Rusça anlattı.

İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Coşkunsu, yaptığı açıklamada proje sayesinde öğrencilerin sosyal bireyler olmalarını ve dil gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

MEB'in resmi internet sitesinde yer alan habere göre projenin gelecek senelerde de devam edeceğini belirten Müdür Coşkunsu, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli erdem-değer-eylem programı çerçevesinde öğrencilerin okullarda öğrendikleri bilgileri, kazandıkları edinimleri hayata geçirmelerini; öğrencileri hafta sonlarında ekranlardan uzaklaştırmayı ve sosyalleşmelerini sağlamayı; ilçemizin tarihî dokusunu, doğal güzelliklerini tanımalarını ve ziyaret eden turistlere bilgilerini yabancı dilde anlatmalarını hedefliyoruz. Projenin Türkiye çapında da iyi bir uygulama örneği olmasını umuyoruz" diye konuştu.