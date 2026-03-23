Antalya Büyükşehir Belediyesi, kırsal üretimi güçlendirmek ve unutulmaya yüz tutan geleneksel üretim alanlarını yeniden canlandırmak amacıyla ipekböcekçiliğini yaygınlaştırma çalışmalarını sürdürüyor.

ANTALYA (İGFA) - Anadolu'da uzun yıllar önemli bir geçim kaynağı olan ipekböcekçiliği, son yıllarda yeniden değer kazanmaya başladı. Dut yapraklarıyla beslenen ipekböceklerinin oluşturduğu kozalardan elde edilen ipek, tekstilden el sanatlarına kadar pek çok alanda kullanılıyor.

Özellikle kırsal bölgelerde kadınların üretime katılmasını sağlayan ipekböcekçiliği, düşük maliyetli ancak katma değeri yüksek bir üretim modeli olarak dikkat çekiyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, hem geleneksel üretimi yaşatmak hem de kırsaldaki üreticilere yeni bir gelir kapısı oluşturmak amacıyla ipekböcekçiliğini yaygınlaştırma çalışmalarına hız verdi.

35 ÜRETİCİYE 565 BESLEME TABLASI

Proje kapsamında Alanya'nın Dim Alacami, Bucak, Öteköy, Taşbaşı, Gümüşkavak, Uzunöz, Yaylakonak ve Şıhlar mahallelerinde üretim yapan 35 üreticiye toplam 565 adet ipekböceği besleme tablası hibe edildi.

Dim Alacami Mahallesi'nde gerçekleştirilen dağıtımda Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, üreticilere besleme tablalarını teslim etti. Yıllardır üretim yaptıklarını belirten bir üretici, verilen desteğin hayatı kolaylaştırdığı belirterek '1994'ten beri böcek tutuyorum Allah'a şükür. Tahta sandık nem tutuyordu, çok ağır oluyordu. Plastik sandık daha iyi olacak bizim için' diyerek memnuniyetini dile getirdi.

'DAHA FAZLA ÜRETİM YAPMAYI PLANLIYORUZ'

Alanya Dim Alacami Mahallesi Muhtarı Kadir Kozak ise her yıl üretim yapıldığını belirterek, 'Önceden ağaçlardan yapıyorduk, ağaçlar kırılıyordu. Kartondan yapıyorduk, karton yırtılıyordu. Kullanamıyorduk, bir seferlik oluyordu. Ama bu ömürlük oldu bizim için. Büyükşehir Belediyesi güzel bir kasa yapmış. Bunu sera şeklinde yapıp daha fazla üretmeyi düşünüyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Öncü oldular' diye konuştu.

BÖLGE EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe de özellikle kırsal mahallelerde üretimin desteklenmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak 'Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Özellikle Dim Alacami gibi en kırsal bölgelerin desteklenmesi çok önemli, üreticilerimiz için de çok kıymetli bir destek oldu' ifadelerini kullanarak bölge ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti.