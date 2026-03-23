Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentteki göl ve göletlerde temizlik çalışmalarına devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri, vatandaşların sağlığını ve konforunu önceleyen çalışmalarıyla kente hizmet etmeye devam ediyor.

2026 yılında göl yüzeyi bitki temizleme makinesinin ikincisini envanterine katan Büyükşehir Belediyesi, su yüzeyini kaplayan müsilaj ve su mercimeğinin neden olduğu kötü kokular ile sivrisinek üremesini önlemek amacıyla nisan ayından eylül ayının sonuna kadar göl ve göletlerde temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

MAKİNELERİN BAKIM VE ONARIMINI DA ANFA YAPIYOR

ANFA ekipleri özellikle Başkentlilerin sıkça ziyaret ettiği Çubuk-1 Barajı, Temelli Göletleri, Mogan Gölü, Kirazdibi Göleti, Karagöl ve Göksu'da havaların ısınmasıyla birlikte düzenli aralıklara yüzey temizliği gerçekleştiriyor. Makinelerin bakım ve onarım işlemleri de ANFA'nın kendi kademe biriminde yapılıyor.