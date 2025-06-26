Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi’nde (ASSİM) düzenlediği robotik kodlama kursu için başvurular başladı. Kayıtlar, 7 Temmuz’a kadar devam edecek.ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediyesi, ASSİM Teknoloji Merkezi’nde, geleceğin dünyasını şekillendirecek mesleklerin temelini oluşturan robotik kodlama eğitimlerini bu yıl da sürdürüyor. Kontenjanla sınırlı olan eğitime, 10-14 yaş arası öğrenciler başvuru yapabiliyor.

Kursa katılan öğrenciler, uzman eğitmenler eşliğinde yazılım, kodlama, devreler, sensörler ve üç boyutlu yazıcılarla çalışarak hayallerini tasarıma dönüştürecekleri bir eğitim sürecinden geçiyor.

Robotik kodlama eğitimi; yalnızca bilgisayar başında kod yazmayı değil, aynı zamanda algoritma mantığını kavramayı, elektronik bileşenleri tanımayı, sensörlerle veri toplamayı ve fiziksel olarak çalışan robotlar tasarlamayı da kapsıyor. Bu eğitimle öğrencilerin, Arduino tabanlı projeler geliştirerek teknolojiyi yalnızca tüketen değil, aynı zamanda üreten bireyler haline gelmeleri hedefleniyor.

Robotik kodlama kursuna kayıt yaptırmak isteyenler, belediyenin 444 80 07 numaralı Turunç Masa çağrı merkezi hattı üzerinden başvurularını tamamlayabiliyor.