Antalya Valisi Hulusi Şahin, Demre'de çevresel sorunların giderilmesi ve kamuya yönelik hizmetlerin iyileştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Antalya Valisi Hulusi Şahin, Demre'de çevresel sorunların giderilmesi ve kamuya yönelik hizmetlerin iyileştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Vali Şahin'e ziyaretinde Vali Yardımcısı, ASAT Genel Müdür Yardımcısı, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş ve Demre Kaymakamı Emin Bağlı eşlik etti.

Ziyaret kapsamında ilk olarak Demre Kaleköy Öğretmenevi Ek Sosyal Tesislerinin inşaat alanında incelemelerde bulunan heyet, devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Proje tamamlandığında öğretmenlerin ve kamu personelinin sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak modern bir tesis ilçeye kazandırılmış olacak.

Vali Şahin ve beraberindeki heyet daha sonra Demre ilçe merkezindeki tahliye kanalı bölgesine geçerek, sivrisinek üremesine neden olan, kötü koku ve çevresel sağlık riskleri barındıran alanda yapılacak düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

DSİ ve Karayolları ekipleriyle birlikte yürütülecek proje kapsamında;

Su sirkülasyonunun daha sağlıklı bir şekilde yönlendirilmesi,

Su birikintilerinin önüne geçilmesi, ve çevredeki yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Vali Hulusi Şahin, projenin Demre halkının yaşam konforuna olumlu katkılar sunacağını belirterek, çalışmalarda emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti.