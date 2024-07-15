Antalya'da Muratpaşa Belediyesi’nin 7-18 yaş çocuklar için 12 dalda açtığı yaz dönemi kursları devam ediyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, çocukların yaz tatili boyunca ekran bağımlılığına maruz kalmaması, onun yerine yeni hobiler edinmesi ve sosyalleşmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye yaz dönemi için bu yıl 12 dalda hobi ve sanat kursu açtı. Açılan kurslar arasında bağlama, gitar, solfej gibi müzik dallarının yanı sıra modern dans, halk oyunları, yaratıcı drama, resim, taş boyama, fotoğrafçılık, heykel alanları bulunuyor. Ayrıca çocuklara bu yıl pizzacılık ve butik çikolata eğitimleri de veriliyor.

Kurslar belediyenin Değirmenönü Kültür Sanat Merkezi, Şirinyalı Sanat Merkezi, Perge Sanat Merkezi, Kırcami Komşu Evi ve Konuksever Kurs Merkezi olmak üzere 5 ayrı noktada gerçekleşiyor. 30 Ağustos’ta sona erecek yaz dönemi kurslarının ardından ise eylülde yetişkin kursları için hazırlıklar başlayacak.