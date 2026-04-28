İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü'nün başlattığı uygulamayla otobüs durakları daha temiz ve düzenli hale geliyor. Sigara izmaritleri için ayrı bölümü bulunan yeni çöp kovaları kent genelinde yaygınlaştırılırken, toplam sayının 3 bin 150'ye ulaşması hedefleniyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın, halkın günlük yaşamını doğrudan etkileyen ihtiyaçları önceleyen belediyecilik anlayışı doğrultusunda, ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından otobüs durakları için tasarlanan yeni çöp kovalarının montajına başlandı.

Sigara izmaritleri ve diğer atıklar için ayrı bölümlere sahip çöp kovaları, kentlilerin yoğun olarak kullandığı otobüs duraklarında daha düzenli, temiz ve estetik bir ortam oluşturmayı amaçlıyor.

Bin 700'ün üzerinde çöp kovasının montajı tamamlanırken, toplam sayının 3 bin 150'ye ulaşması planlanıyor. Mavi-beyaz renklerde tasarlanan çöp kovaları, ESHOT'un nazar boncuklu otobüsleriyle görsel bir uyum sağlıyor. Böylece durak çevrelerinde hem işlevsel hem de kent kimliğiyle bütünleşen bir görünüm hedefleniyor.

ESHOT Genel Müdürlüğü Yolcu Hizmet Alanları Şube Müdürü Sinan Demir, ESHOT olarak çevre temizliğine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirterek, 'Kapalı duraklarımızın yanına çöp kovası montajına başladık. Toplam sayımız 3 bin 150 olacak. Vatandaşlarımızın çöplerini ve sigara izmaritlerini atabilecekleri alanlar oluşturduk. Bu uygulamayla aynı zamanda çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz' dedi.