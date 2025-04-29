Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Avrupa Psikoloji Öğrencileri Birlikleri Federasyonu’nun düzenlediği kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, “Tüm sosyal projelerimizi eşitlik, empati, erişilebilirlik ve güven ilkeleriyle inşa ediyoruz” dedi.ANTALYA (İGFA) - Avrupa genelinden psikoloji öğrencilerini bir araya getiren kongre, Belek’teki Invista Otel’de gerçekleşti. Kongrenin açılışında konuşan Başkan Uysal, psikolojinin, insan zihnini, duygularını ve davranışlarını anlamada hayati bir bilim alanı olduğunu vurgulayan Başkan Ümit Uysal, bu tür kongrelerin fikir alışverişi ve gelişim açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Uysal, kongrede yapılacak tartışmaların ve sunumların, yeni bakış açıları ve çözümler geliştirilmesine katkı sunacağına inandığını ifade etti.

Konuşmasında Sigmund Freud’un ünlü “Zihin bir buzdağı gibidir. Sadece küçük bir kısmı suyun üzerindedir” sözünü hatırlatan Başkan Uysal, “Bu ifade, insan zihninin ne kadar derin ve keşfedilmeyi bekleyen bir yapı olduğunu ortaya koyuyor. Toplumların da aynı şekilde, daha fazla anlayışa ve daha fazla saygıya ihtiyacı var. Psikoloji, önyargıların aşılmasında bize rehber olabilir” şeklinde konuştu.