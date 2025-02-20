Antalya Muratpaşa Belediye Başkan Ümit Uysal, Antalya Genç İklim Liderleri Platformu (AGİP) tanıtımında sanayileşmiş ülkelerin iklim krizindeki sorumluluğuna dikkat çektiANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi’nin proje ortağı olduğu ve Avrupa Birliği’nden 97 bin 700 dolar hibe desteği almaya hak kazanan AGİP projesinin tanıtımı belediye kültür salonunda gerçekleşti.

Çevre Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Derneği (ÇETADER) ve Antalya Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği (ANTOK) iş birliğiyle yürütülen proje, gençlerin çevresel sorunlarla mücadelede daha etkin rol almasını sağlamayı ve Antalya’nın biyolojik çeşitliliğini koruyarak sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi hedefliyor.

SANAYİLEŞEN ÜLKELER SORUMLULUK ALMALI

Başkan Ümit Uysal, konuşmasında karbon salınımının küresel bir sorun olduğuna dikkat çekerek, sanayileşmiş ülkelerin bu konuda daha fazla adım atması gerektiğini belirtti. Uysal, “Dünyada karbon salınımını önlemek bir sorumluluk.Karbon salınımı olan ülkelerin daha fazla sözleşmeye imza atması, daha fazla sorumluluk alması, daha fazla tedbir almasını istemek dünya ve insanlık ailesinin üyeleri olarak bizim hakkımız değil mi? Türkiye'nin karbon salınımında toplam payı yüzde beş civarında.Çok daha fazla sanayileşmiş ve karbon salınımını daha yüksek oranda etkileyen ülkeler var. Ve bu ülkeler hem temel sözleşmeleri imzalamıyorlar, hem de iklim değişikliği çalışmalarında yer almıyorlar” diye konuştu.

ANTALYA’NIN ENDEMİK BİTKİLERİ KORUMA ALTINA ALINACAK

ANTOK Başkanı İsmail Gökhan Deniz ise Antalya’ya özgü ve dünya üzerinde yalnızca bu bölgede yetişen Toros Orkidesi, Likya Kaş Orkidesi, Side Canavarotu, Kum Zambağı ve Lara Gelini gibi endemik bitkilerin korunması gerektiğini belirtti. Deniz, AGİP projesi kapsamında bu türlerin korunmasına yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılacağını da dile getirdi.

Projenin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Muratpaşa falezlerinde doğal olarak yetişen Lara Gelini (Gypsophila) bitkisinin bulunduğu Fener mevkiinde ‘Gypsophila Park’ isimli tematik bir alan oluşturulacak. Bu park, iklim değişikliğinin etkilerini topluma daha görünür hale getirmeyi amaçlıyor. Ayrıca park içerisinde hava koşullarını izlemek ve meteorolojik verileri toplamak amacıyla bir iklim istasyonu da kurulacak.