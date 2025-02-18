Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Kaza, öğle saatlerinde Antalya'nın Kumluca ilçesi Yeni Mahalle, Atasem önünde meydana geldi. Çevredekilerin kazayı haber vermeleri üzerine, polis ve 112 acil sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalede sağ omuzundan yaralandığı tespit edilen kadın, sağlık ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastanenin acil servis polikliğine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.