Antalya Kumluca Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Kumluca Satranç Turnuvası, çekişmeli ve heyecan dolu karşılaşmalarla başladı.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA)- Turnuvayı, Kumluca Belediye Başkanı Uzm. Dr. Mesut Avcıoğlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erol Koca, Türkiye Satranç Federasyonu Kumluca İlçe Temsilcisi İhsan Elverdi ve çok sayıda vatandaş takip ederek sporculara destek verdi.

Kumluca Belediye Başkanı Uzm. Dr. Mesut Avcıoğlu, turnuvanın açılışında yaptığı konuşmada, satrancın zihni geliştiren, hafızayı güçlendiren, problem çözme yeteneğini ve sabrı artıran bir spor olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Satranç; zihni geliştiren, hafızayı güçlendiren, problem çözme yeteneğini, sabrı, arkadaşlığı, kazanmayı ve kaybetme duygusunu geliştiren bir spordur. Ayrıca ileriki yaşlarda belirli hastalıkların önlenmesine ve iyileştirilmesine katkı sağlar. Bugün burada galip gelmek önemli, ancak bu ortamı yaşamak, anılar biriktirmek de çok kıymetli. Gençlerimizin zihinsel gelişimine katkı sunan bu anlamlı sporla daha çok insanı buluşturmak bizim için büyük bir mutluluk. Katılımcılarımıza cesaretlerinden dolayı tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Etkinlikte emeği geçen ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.”

Türkiye Satranç Federasyonu Kumluca Başhakemi Murat Taylan ise turnuva hakkında bilgi vererek şunları kaydetti:

“Kumluca Belediyesi iş birliğiyle bu yıl satranç turnuvamızın ikincisini düzenliyoruz. İlerleyen yıllarda da bu organizasyonu devam ettirmeyi temenni ediyoruz. Başta Belediye Başkanımız Sayın Mesut Avcıoğlu olmak üzere tüm belediye çalışanlarına katkılarından dolayı teşekkür ederim.”