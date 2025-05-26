Kumluca, bu hafta sonu satranç tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor. Kumluca Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Kumluca Satranç Turnuvası, 31 Mayıs Cumartesi ve 1 Haziran Pazar günleri Günay Sahil Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA)- Kumluca Satranç Turnuvası, 7-8 Yaş, 9-10 Yaş, 12 Yaş Altı, 14 Yaş Altı ve Açık Yaş Grubu olmak üzere beş ayrı kategoride yapılacak. Her yaş grubuna özel olarak düzenlenecek karşılaşmalar, ilçedeki satrançseverleri bir araya getirerek, stratejik düşünme, sabır ve zihinsel gelişim gibi becerilerin yaygınlaşmasına katkı sunacak.

Türkiye Satranç Federasyonu Antalya İl Temsilciliği’nin teknik desteği ve gözetiminde, ulusal satranç kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilecek turnuva başvuruları, Türkiye Satranç Federasyonu’nun antalya.tsf.org.tr web adresi üzerinden alınıyor.

Kumluca Belediye Başkanı Uzm. Dr. Mesut Avcıoğlu, turnuvayla ilgili yaptığı açıklamada, satrancın gençlerin düşünme becerilerini geliştiren, onları sabır ve stratejiyle buluşturan önemli bir spor olduğunu belirterek, Kumluca'da bu tür organizasyonları destekleyerek her yaştan satranç severleri bir araya getirmeye devam edeceklerini belirterek, turnuvaya katılacak tüm yarışmacılara şimdiden başarılar diledi.