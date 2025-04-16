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Araç sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırılırken ilk belirlemelere göre hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Kaza, Temel Eğitim Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde gerçekleşti. 07 NV 059 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.