Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı "Spor Antalya Mahallemde" etkinliği kapsamında Konyaaltı Pınarbaşı Mahallesi’nde çocuklar ve gençler sporla buluştu.ANTALYA (İGFA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin sporu mahallelere taşıyan "Spor Antalya Mahallemde” projesi, Konyaaltı ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi’nde devam etti. Pınarbaşı Mahallesi kapalı pazar yerinde gerçekleşen etkinlikte, çocuklar ve gençler eğlenerek spor yapmanın keyfini yaşadı.

ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER BİR ARADA

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen pickleball, mini survivor parkuru, okçuluk, tenis, ayak tenisi, badminton, basketbol, futbol, voleybol gibi pek çok spor dalının yer aldığı etkinlik ilgi gördü. Çocuklar ve gençler, farklı spor dallarını deneyimlerken sosyalleşme fırsatı da buldu. Eğitsel oyun alanları ise küçük yaştaki çocukların dikkatini çekerken, sporla erken yaşta tanışmalarına da olanak sağladı.

HER ÇARŞAMBA FARKLI MAHALLEDE

"Spor Antalya Mahallemde" projesi, Antalya genelinde çocuk ve gençlerin sosyalleşmesi, farklı spor branşlarını deneyimlemesi ve spora teşvik edilmesi amacıyla düzenleniyor. Spor alanlarına erişimi artırmayı hedefleyen proje, mahallelerde birlik ve beraberlik duygusunu da güçlendirmeyi hedefliyor. Etkinlikler, önümüzdeki haftalarda Antalya’nın farklı mahallelerinde her hafta Çarşamba günü gerçekleştirilerek devam edecek.