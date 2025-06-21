Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Gazipaşa ilçe merkezinde kapsamlı bir yağmursuyu altyapı çalışması başlattı. 35 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirilen proje, bölgedeki yağış kaynaklı sorunlara kalıcı çözümler sunmayı hedefliyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Gazipaşa ilçe merkezinde geçmişte şiddetli yağışlarla birlikte yaşanan su baskınlarını önlemek ve vatandaşları olumsuz etkileyen kötü manzaraları tarihe karıştırmak amacıyla kapsamlı bir yağmursuyu altyapı çalışması yürütüyor. İstiklal Mahallesi’nde devam eden proje kapsamında Mehmet Oğuz Bulvarı ile Şehit Süleyman Gür Bulvarı kesişimindeki 60 metrelik alana 3x2 metre ölçülerinde menfez inşa ediliyor.

Aynı şekilde, Alparslan Türkeş Parkı’ndan başlayarak İhsan Oğuz İş Merkezi arkasına kadar uzanan ve Cemal Gürsel Caddesi üzerinde bulunan 470 metrelik alanda da 2x2 metre boyutlarında menfez yapılacak. Toplamda 530 metre menfez inşa edilerek, ilçe merkezindeki suyun güvenli şekilde tahliyesi sağlanacak.

YAĞMUR SUYU GÜVENLİ HATLARA TAŞINACAK

İstiklal Parkı çevresindeki yağmur sularını toplayacak sistem, Rahmi Ataöv Caddesi üzerinden Yaşar Doğu Caddesi’ne bağlanarak 660 metrelik drenaj hattı ile desteklenecek. Ayrıca projede 1000’lik ve 1200’lük betonarme borular döşenerek altyapının taşıma kapasitesi artırılacak. ASAT yetkilileri, 35 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirilen proje, bölgedeki yağış kaynaklı sorunlara kalıcı çözümler sunmayı hedefliyor.