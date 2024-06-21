Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonuyla birlikte Alanya’da Halk Otobüsleri ve taksi denetimlerini sürdürüyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’da turizm sezonunun başlamasıyla birlikte gelen misafirlerin herhangi bir sorun yaşamaması ve ilçede yaşayan vatandaşların rahat bir ulaşım yapması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Alanya’nın farklı noktalarında denetim çalışmalarını sürdüren Ulaşım Birimi ekipleri, başta klima olmak üzere araçların genel durumu, tanıtıcı yazılar, temizlik, sürücünün kılık kıyafet ve davranış durumu, taksimetrenin açılıp açılmadığı ve bulundurulması gereken resmi evraklar konusunda araçları durdurarak denetim yaptı.

Eksikler konusunda uyarılar yapılırken, sorunlu olan toplu taşıma araçları ve taksilere cezai işlem uygulandı. Denetimler ilçenin farklı noktalarında gece gündüz aralıksız devam edecek. Kurallara uymayanlara kesinlikle taviz verilmeyecek.