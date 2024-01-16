İstanbul’da AKP’nin Ekrem İmamoğlu karşısında Murat Kurum’u aday olarak göstermesinin ardından anket çalışmaları yapılmaya başlandı. İşte son anket sonuçları…

İstanbul’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart yerel seçimlerinde adaylığını açıklamasının ardından gözler AKP’nin açıklayacağı adaya çevrilmişti.

AKP, İstanbul’da İmamoğlu’na rakip olarak eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Murat Kurum’u aday olarak çıkardı.

İstanbul’da AKP ve CHP’nin adaylarının belli olmasının ardından anket şirketleri çalışmalarını yapmaya başladı.

Asal Araştırma, son yaptığı İstanbul seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

Katılımcılara Katılımcılara “Bu pazar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi ve ankete 2 bin 500 kişinin katıldığı belirtildi.

İMAMOĞLU VE KURUM ARASINDA DİKKAT ÇEKEN FARK

Anket sonuçlarına göre, Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki fark dikkat çekti. Ankette, henüz adaylarını açıklamayan DEM Parti ve İYİ Parti de yer aldı.

İstanbul yerel seçim anket sonuçları şu şekilde:

Ekrem İmamoğlu: %36,4

Murat Kurum: %32,8

DEM Parti Adayı: %4,4

YRP Adayı: %3,8

İYİ Parti Adayı: %3,0

Diğer Parti Adayları: %3,4