İSTANBUL (İGFA) - Maltepe'nin mahallelerinde yürütülen toplu temizlik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda ekipler Başıbüyük Mahallesi'nde geniş çaplı bir temizlik yaptı.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sahaya inen ekipler, belirlenen plan doğrultusunda mahallede eş zamanlı çalışmalar gerçekleştirdi. Temizlik görevlileri, ana arterlerden ara sokaklara kadar geniş bir alanda yoğun mesai harcarken, özellikle vatandaşların sık kullandığı bölgeler öncelikli olarak ele alındı.

Mekanik süpürge araçlarıyla toz ve atıklar toplanırken, ardından devreye giren tazyikli su sistemleriyle cadde ve kaldırımlar detaylı şekilde yıkandı. Maltepe genelinde sürdürülen bu çalışmalarla birlikte, çevre kirliliğinin önüne geçilmesi ve kent estetiğinin korunması hedefleniyor.