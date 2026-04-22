Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Mersin Sinema Ofisi'nin (MSO) film projelerine desteği devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Kentte gerçekleştirilecek projeler için lokasyon, kaynak ve yaratıcı çözümler bulan MSO; yapımcılar için izin, şehir hizmetleri ve lojistik destek dahil olmak üzere tüm prodüksiyon ihtiyaçları için bir irtibat noktası haline geliyor.

Kentteki kültür sanat dünyasına yapılan katkıların önemine her daim vurgu yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde kurulan MSO; ulusal ve uluslararası sinemacılıkta Mersin'i cazibe noktası haline getirmek için çalışmalarını sürdürürken, aynı zamanda kentin turizm ve ekonomisine de katkı sağlıyor.

Ofisin koordinatörlüğünü yürüttüğü son proje olan Yunanistan ortak yapımı 'Pivot' filmi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nden de prodüksiyon desteği alıyor.

MERSİN'İN KAPILARI BİR KEZ DAHA ULUSLARARASI SİNEMACILIĞA MSO İLE AÇILACAK

Yönetmen Melisa Önel, Senarist Feride Çiçekoğlu ve Yapımcı Alara Hamamcıoğlu'nu bir araya getiren 'Pivot' filmi; kadın karakter odaklı, güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkıyor.

Başrollerini Öykü Karayel, Aysel Yıldırım ve Esma Yılmaz'ın paylaştığı filmde, 3 kadının hayatlarının kesişme noktaları konu ediliyor. Filmin sadece Avrupa'da değil, Asya'da da görünür olması için çalışmalar devam ederken, MSO'nun katkılarıyla Mersin'in çehresi de uluslararası arenada gün yüzüne çıkıyor.

Kentin kültürel ve sanatsal alanda tanıtılmasına büyük katkılar sağlayacak filmin; Berlinale, Sundance, Venedik, Tokyo ve Cannes gibi prestijli film festivallerinde gösterilmesi de hedefleniyor.

Tayvan'da 'Geleceğin Sinemacıları - Sinemada Kadın Perspektifleri' ödülünü almaya hak kazanan filmin tamamı Mersin'de çekilecek. Çekimlerin tamamlanmasının ardından, Mersin'in kapıları bir kez daha uluslararası sinemacılığa açılmış olacak.