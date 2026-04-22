Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden öğretmen ve öğrencilere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda anlamlı bir uygulama yapacak.

GAZİANTEP (İGFA) - Bayram kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı müzeler ile Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, öğretmen ve öğrencilere ücretsiz olarak hizmet verecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan düzenlemeyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda öğrencilerin kültürel ve sosyal gelişimine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Uygulama kapsamında öğretmenler ve öğrenciler, gün boyunca müzeleri gezebilecek, Doğal Yaşam Parkı'nda keyifli vakit geçirerek bayram coşkusunu doyasıya yaşayabilecek.