İstanbul'da Bakırköy Belediyesi'nin 23 Nisan'a özel düzenlediği çocuk meclisinde minik üyeler, daha gelişmiş bir Bakırköy ve aydınlık bir gelecek için söz aldı.

İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Belediye meclis salonunda düzenlenen özel oturumda çocuklar, temsili olarak meclis sıralarına oturarak görüş ve önerilerini dile getirdi. Minik meclis başkanı, katip üyeleri ve meclis üyeleri, daha gelişmiş bir Bakırköy ve daha aydınlık bir gelecek için düşüncelerini paylaşırken, oturumda dikkat çeken mesajlar verildi. Mecliste çocuklar ayrıca, Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybeden öğrencileri anarak duygu dolu anlar yaşattı. Toplantı kapsamında belediyenin birim müdürleri de sunum yaparak yürütülen çalışmalar hakkında çocuk meclis üyelerini bilgilendirdi. Sunumların ardından gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde çocuklar merak ettikleri konuları doğrudan yetkililere sorma fırsatı buldu. Etkinliğe katılan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, çocuklarla yakından ilgilenerek oturumu takip etti.

Mecliste çocuklara seslenen Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, 'Sizler; hayalleriyle dünyayı güzelleştiren, sorularıyla bizlere yeni kapılar açan, cesaretinizle hepimize ilham veren umutlarımızsınız. Bugün bu mecliste söz almanız, düşüncelerinizi ifade etmeniz ve karar süreçlerine katılmanız, geleceğin demokratik, özgür ve güçlü Türkiye'sinin temellerini bugünden attığınızın bir göstergesidir. Bizler, Bakırköy Belediyesi olarak sizlerin daha mutlu, güvenli ve özgür bir şehirde yaşamanız için var gücümüzle çalışıyoruz. Sizlerin fikirleri, önerileri ve hayalleri bizim için çok kıymetli. Çünkü biz biliyoruz ki; bir kenti güzelleştiren en önemli şey, o kentte yaşayan çocukların gülümsemesidir' dedi.