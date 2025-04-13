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Eğitimle, katılımcı ülkeler arasında iş birliğini güçlendirmeyi ve özel kuvvetlerin yetkinliklerini artırmayı amaçlandı.

Sapanca Gölü'nden sevindirici gelişme... Sapanca'da bir ayda 12 milyon metreküp su artışı

Sapanca Gölü'nden sevindirici gelişme... Sapanca'da bir ayda 12 milyon metreküp su artışı

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, eğitim kapsamında; Meskûn Mahallerde Muharebe ve Yakın Muharebe Eğitimleri, Keskin Nişancı Eğitimi, Sıhhiye ve Yaralı Tahliyesi Eğitimi, İnsansız Hava Sistemleri Eğitimi, Askerî Serbest Paraşüt Eğitimi, Çabuk İniş Tahliye Halatı Eğitimi gerçekleştirildi.

????️ 7-11 Nisan 2025???? Gölbaşı/Ankara“Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler Eğitimi-2025” Türk Özel Kuvvetler Komutanlığının ev sahipliğinde, Arnavutluk, Bulgaristan, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Romanya’nın katılımıyla icra edildi.İcra edilen eğitimler şu şekilde:✅ Meskûn… pic.twitter.com/uY0c3IrMfD — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 13, 2025

Eğitime, Arnavutluk, Bulgaristan, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Romanya’dan özel kuvvet birlikleri katıldı.