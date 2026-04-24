23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Efes Selçuk'ta 'Çocuklar Özgürdür, Sokak Oyunlarıyla Büyür' temasıyla düzenlenen şenlikle kutlandı. İstasyon Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar hem eğlendi hem de yeteneklerini sergiledi.

İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, bu yıl makam koltuğunu 19 Mayıs Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Eren Namdar'a devretti.

Belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleriyle bir araya gelen Namdar, 'Çocuklar için daha güvenli alanlar, okullar ve oyun alanları yaparsak daha iyi olur' dedi.

Namdar'ın istek ve önerilerini dinleyen Başkan Sengel; 'Dediğiniz çok doğru, çok daha güvenli ortamları sağlamamız gerekiyor. Hepimiz için en kıymetli olan esas güvenli bir şekilde büyüyebilmelerini, güvenli bir ülkede ve adaletin sağlandığı demokrasinin hüküm sürdüğü, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yakışır bir Türkiye'yi inşa etmek ve sizlere bırakmak. Ülkenin bütün çocuklarının bahtı ile ilgili olarak bir mücadelenin içerisindeyiz bizler. Umarım bundan sonraki noktada elimizden bir şey geliyorsa o bahtı hep beraber değiştireceğiz ve daha güzel yapacağız' dedi.

Efes Selçuk Belediyesi Çocuk ve Gençlik Bandosu'nun alana girişiyle başlayan şenlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından çocuklar Andımız'ı okudu.

Konuşmasında 23 Nisan'ın dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olduğunu hatırlatan Başkan Sengel; 'Çocuklar mutluysa o vatan mutludur; iyi eğitim alıyorlarsa o vatan güçlüdür. Çocuklara sahip çıkılıyorsa o vatan korunuyordur.' dedi.

Başkan Sengel, belediyenin Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi'nde müzikten resme, yabancı dilden sahne sanatlarına kadar pek çok alanda kurs düzenlendiğini belirterek tüm veli ve öğretmenlere teşekkür etti.

RENKLİ GÖSTERİLER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Şenlikte Efes Selçuk Belediyesi Halk Oyunları ve Modern Dans ekipleri sahne aldı. Belevi Şen Çocuk Gelişim Merkezi ve İsabey Çocuk Bakım Yurdu öğrencileri de gösterileriyle beğeni topladı.

Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi kursiyerleri özel bir konser sundu; illüzyon gösterisi, drama oyunları ve Aydın Çocuk Tiyatrosu'nun 'Orman Perisi' adlı oyunu büyük ilgi gördü.